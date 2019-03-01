Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынок

1 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,89 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,87 - 26,89 гривни;

Евро - 30,54 - 30,56 гривни;

Российский рубль - 0,4078 - 0,4085 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:20 котировки гривни к доллару составляли 26,77 - 26,99 гривни. Евро покупают по 30,37 гривни, продают по 30,76 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,83 - 26,89 гривни, евро - 30,46 - 30,54 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 1 марта на уровне 26,85 гривни.

28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90 гривни за доллар.

Экономическая правда