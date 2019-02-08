Цены на нефть завершают неделю в минусе

Нефть Brent уверено дорожает на торгах в пятницу, WTI перешла к подъему при высокой волатильности торгов, при этом обе марки завершают неделю в минусе.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 выросла на 0,41 доллара (0,67%) - до 62,04 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,15 доллара (0,28%) - до 52,79 доллара за баррель.

WTI завершает эту неделю падением более чем на 5%, Brent демонстрирует менее существенное снижение - примерно на 1,5%.

Среди негативных факторов для нефтяного рынка - опасения в отношении глобального спроса, укрепление доллара США и ожидания восстановления поставок с крупнейшего месторождения Ливии, пишет MarketWatch.

Накануне Еврокомиссия и Банк Англии ухудшили прогнозы роста экономики еврозоны и Великобритании соответственно.