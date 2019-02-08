Правила газового рынка ЕС могут распространить на газопроводы третьих стран

Послы ЕС дали председательству Совета ЕС мандат на переговоры с Европарламентом об изменениях газовой директивы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Предлагаемые изменения предусматривают распространение правил газового рынка ЕС на газопроводы из и в третьи страны.

"Цель поправок к газовой директиве - обеспечить, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа в ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом и третьей страной", - говорится в сообщении.

Как отметили в Совете ЕС, это сделает нормативно-правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовой инфраструктуре, так и для пользователей сети.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта "Северный поток-2".

Одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране, где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.

Таким образом, Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

Согласованные поправки дают шанс на реализацию проекта "Северный поток-2", который оказался под угрозой из-за позиции Франции.

Европейская правда