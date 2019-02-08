Гривня на закрытии межбанка упала ниже 27 за доллар
Пятница, 8 февраля 2019, 17:35
8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 - 27,17 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,12 - 27,17 гривни;
Евро - 30,74 - 30,79 гривни;
Российский рубль - 0,4119 - 0,4131 гривни.
Напоминаем:
8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,89 гривни за доллар.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 8 февраля на уровне 26,96 гривни.
Экономическая правда
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