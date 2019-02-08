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Гривня на закрытии межбанка упала ниже 27 за доллар

Пятница, 8 февраля 2019, 17:35
 

8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 - 27,17 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,12 - 27,17 гривни;

Евро - 30,74 - 30,79 гривни;

Российский рубль - 0,4119 - 0,4131 гривни.

Напоминаем:

8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,89 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 8 февраля на уровне 26,96 гривни.

Экономическая правда

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