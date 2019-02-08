Омелян посетовал, что для ремонта дорог нет волшебной палочки

Чтобы отремонтировать все дороги в Украине, финансирование на год должен быть примерно 200 миллиардов гривень.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

"К сожалению, правительство это не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, которые не ремонтировались десятилетиями. За время каденции правительства Яценюка и Гройсмана отстроено больше 7000 километров дорог, все они проходят зиму в идеальном состоянии", - сказал Омелян.

Напомним, в 2019 году на восстановление дорог выделено 55 миллиардов гривень из государственного Дорожного фонда.

Правительство выделило дополнительно 550 миллионов гривень на неотложный ремонт автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса.

С 8 февраля "Укравтодор" анонсировал масштабные работы по ликвидации ям на дорогах государственного значения.

Ранее Омелян назвал стоимость проведения капитального ремонта и строительства автомобильных дорог страны в прошлом году.

Были названы области, которые хуже всего осваивали средства на ремонт дорог.

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