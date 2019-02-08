Полиция проверит институт, который работал с "Кузней" Порошенко "в минус"

После обращения экспертной организации StateWatch суд обязал полицию Киевской области открыть производство по фактам растраты бюджетных денег Научно-исследовательским институтом "Квант" при сотрудничестве с рядом контрагентов в течение 2015-16 годов в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом сообщает председатель StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на выписку из реестра досудебных расследований.

Речь идет о потере 3,4 млн гривень, которая была допущена из-за превышения затрат на изготовление продукции Институтом "Квант" над договорной цене реализации такой продукции.

В частности, потери при продаже Завода "Ленинская кузница" оптико-электронной системы наблюдения и разведки, аппаратуры обнаружения лазерного излучения и комплекса управления боевым модулем для флота составили более 2,25 млн грн. Данные факты официально зафиксированы в отчете Государственной аудиторской службы.

Среди причин высоких затрат аудиторы отмечают нарушения закупочного законодательства, компенсацию за несвоевременно выплаченную зарплату персонала "Кванта", а также то, что со сторонними предпринимателями, пользующимся помещениями столичного Института, не оформлены договоры аренды.

"Юристы StateWatch обратились в суд с требованием обязать полицию открыть производство, чтобы во время расследования была предоставлена ​​официальная правовая оценка убыточной сотрудничества государственного института с "Кузней", которая принадлежала Президенту Петру Порошенко во время реализации государственного оборонного заказа", - прокомментировал судебное дело Глеб Каневский.

Напомним, недавно на ЭП был обнародован полный отчет Держаудитслужбы, из которого стало известно, что Институт "Квант" работал с "Ленинской кузней" для себя "в минус".

Осенью 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко купила ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском". По данным СМИ, Тигипко заплатил Порошенко и Кононенко за "Кузню" до 300 миллионов долларов.

Экономическая правда