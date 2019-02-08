Укргазбанк возобновляет программу льготного кредитования белорусской техники

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С 1 февраля 2019 года вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь № 31 от 29 января, согласно которому в 2019-2020 гг. продолжается финансовая поддержка экспорта белорусской продукции в Украине.

В свою очередь, государственный Укргазбанк, как ведущий партнер этой программы, со своей стороны уже готов к кредитованию бизнеса на приобретение качественной белорусской техники с компенсацией от правительства Беларуси.

Такая программа снизит кредитную нагрузку на заемщика и обеспечит поддержку украинского бизнеса и корпоративного сектора.

Банк продолжит сотрудничество с Правительством Республики Беларусь для дальнейшей реализации экспортных программ, которые пользовались спросом среди украинских предпринимателей.

Так, с начала действия программы Укргазбанком выдано 423 кредита на общую сумму 473 млн грн для приобретения 716 единиц техники.

На сегодня в перечень белорусской продукции, которую можно будет приобрести по льготной программе кредитования, включены 77 предприятий, в частности ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "БелАЗ", ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "АМКОДОР", ЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" ОАО "Белшина", ЗАО "Штадлер Минск", научно-производственное предприятие "Белкотломаш" ООО, совместное белорусско-германское предприятие ЗАО "МАЗ-МАН", частное производственно-торговое унитарное предприятие "Машиностроительная компания" Витебские подъемники ".