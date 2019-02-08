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ЕС разработал новые санкции за кибератаки

Пятница, 8 февраля 2019, 12:50
 

Утечка данных, кража интеллектуальной собственности, атаки на IТ-инфраструктуру и похищения секретной информации могут в будущем привести к тому, что ЕС наложит санкции на ответственных за такие действия иностранных юридических и физических лиц.

Об этом сообщает агентство Bloomberg  со ссылкой на внутренний документ ЕС от 6 февраля.

Новые санкции "могут быть направлены на тех, кто совершает эти виды кибердияльности в любом месте, независимо от их национальности и местонахождения", - говорится в предложении, обсуждаемом дипломатами ЕС.

Технократы, представляющие 28 стран ЕС, встретятся в пятницу, 8 февраля, в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы расширения режима санкций блока с целью наказать компании, государства и лиц, участвующих в киберпреступности. Этот шаг происходит на фоне растущей тревоги по поводу предполагаемой китайской и российской деятельности.

За совершение кибератак предлагают наказывать с помощью замораживания активов и запрета поездок в ЕС.

Как сообщалось, Великобритания, Нидерланды, Литва, Румыния, Финляндия и Эстония призвали ЕС расширить действие режима санкций на кибернападения.

Италия является единственной страной-членом ЕС, которая открыто выступила против нового режима санкций за кибератаки.

Запад обвинил российскую военную разведку в управлении глобальными кибератаками, направленными на учреждения от спортивных антидопинговых органов до АЭС и лабораторий по исследованию химического оружия. Например, 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо сотрудников ГРУ РФ путем кибервмешательства пытались получить данные международного следствия по делу катастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины.

Европейская правда

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ЕС санкции кибербезопасность киберпреступность

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