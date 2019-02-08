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Гривня на межбанке поднялась выше 26,9 за доллар

Пятница, 8 февраля 2019, 11:35
 

8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,89 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,85 - 26,87 гривен;

Евро - 30,41 - 30,43 гривни;

Российский рубль - 0,4065 - 0,4071 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:20 котировки гривни к доллару составляли 26,83 - 27,11 гривни. Евро покупают по 30,4 гривни, продают по 30,9 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,90 - 27,05 гривни, евро - 30,66 - 30,85 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 8 февраля на уровне 26,96 гривни.

7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,98 гривни за доллар.

Экономическая правда

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