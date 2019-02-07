Гройсман рассказал, на что потратят 55 миллиардов Дорожного фонда

В 2019 году на восстановление дорог выделено 55 миллиардов гривень из государственного Дорожного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

Он назвал приоритетные инфраструктурные проекты:

Проект GO Highway - 4 млрд грн

Н-31 Днепр - Решетиловка - 2 млрд грн

Н-14 Кропивницкий - Николаев - 1 млрд грн

Н-08 Запорожье - Мариуполь - 1 млрд грн

М-15 Одесса - Рени - 1500000000 грн

Р-51 Мерефа - Лозовая - 1 млрд грн

"За 5 лет планируем соединить все областные центры Украины красивыми европейскими путями", - отметил Гройсман.

По его словам, полностью меняется подход к проверке качества выполненных работ. С 2018 года все контракты на средние текущие ремонты предусматривают гарантию не менее 5 лет, на капитальные ремонты - 10 лет. В случае выявления дефектов исполнитель работ будет ликвидировать их за свой счет.

Как сообщалось, правительство выделило дополнительно 550 миллионов гривень на неотложный ремонт автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса.

С 8 февраля "Укравтодор" анонсировал масштабные работы по ликвидации ямна дорогах государственного значения.

Ранее Омелян назвал стоимость проведения капитального ремонта и строительства автомобильных дорог страны в прошлом году.

Были названы области, которые хуже всего осваивали средства на ремонт дорог.

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