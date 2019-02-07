За год Украина импортировала на четверть меньше газа

В течение 2018 года в Украину было импортировано 10,6 млрд кубометров газа, что на 24,8% меньше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно оперативным данным, в 2018 году импорт природного газа в Украину составил 10,6 млрд кубометров, что на 3,5 млрд кубометров, или на 24,8% меньше, чем в 2017 году.

Добыча голубого топлива в стране за прошлый год увеличилась на 0,5% - до 20,9 млрд кубометров. В том числе предприятия НАК "Нафтогаз Украины" добыли 16,5 млрд кубометров газа.

Потребление газа в стране увеличилось за 2018 год только на 0,3% до 32,3 млрд кубометров.

Впрочем, сократился транзит газа: в прошлом году его объемы составляли 86,776 млрд кубометров, что на 7,1% меньше, чем в позапрошлом.

Напомним, недавно украинская компания впервые экспортировала газ в Европу.