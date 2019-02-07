Всемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с министром Супрун

Во время визита в Украину региональный вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер встретился с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.

Об этом говорится в заявлении Всемирного банка относительно последних событий вокруг Супрун, полномочия которой как исполняющего обязанности министра здравоохранения приостановил Окружной админсуд Киева.

"Министр Супрун продемонстрировала устойчивое лидерство в проведении реформы здравоохранения, направленной на улучшение жизни украинцев. Только за 9 месяцев с начала реформы первичной медико-санитарной помощи 23 миллиона украинцев выбрали семейного врача, а 76% удовлетворены качеством услуг, по сравнению с 10% в 2015 году", - заявил Мюллер.

"Поставщики первичной медицинской помощи, которые заключали контракты с Национальной службой здравоохранения, получают больше финансирования, которое идет на повышение заработной платы медицинского персонала для оказания доступного ухода, приобретение оборудования и обновление медицинских учреждений. В этом году министерство начинает следующий этап реформ, включая реформу больниц, неотложной помощи, определение гарантированного пакета льгот и расширение программ eHealth и телемедицины", - говорится в заявлении.

"Всемирный банк будет продолжать поддерживать Украину на пути внедрения медицинской реформы, чтобы каждый гражданин имел доступное и качественное медицинское обслуживание. Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества с министром Супрун и развития успехов, достигнутых уже сегодня", - резюмировал Мюллер.

Напомним:

5 января 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было гражданство США.

В Министерстве здравоохранения консультируются с юристами из-за этого, а члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и реформам.

Она объяснила, каких полномочий ее лишил суд.

В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрунов.

27 июля 2016 года Кабинет министров Украины назначил Ульяну Супрунисполняющей обязанности министра здравоохранения.

Экономическая правда