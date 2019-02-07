Украинский лоукостер перевез полмиллиона пассажиров за неполный год

Лоукостер SkyUp в 2018 году перевез 441,6 тысячи пассажиров и выполнил более 2,3 тысячи коммерческих рейсов.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе компании.

В среднем самолеты авиакомпании находились в воздухе более 15 часов в день.

В течение прошлого года авиаперевозчик освоил 25 международных и 3 внутриукраинских маршрута, включая направления, полеты по которым выполнялись для перевозки футбольного клуба "Шахтер".

В число наиболее популярных городов 2018 года вошли Шарм-эль-Шейх (Египет), Анталия (Турция), Хургада (Египет), Батуми (Грузия) и Тирана (Албания).

Наибольшее число рейсов самолеты под позывными SkyUp в течение 2018 года выполнили по маршрутам Киев-Шарм-эль-Шейх, Киев-Анталия, Харьков-Шарм-эль-Шейх, Запорожье-Шарм-эль-Шейх и Одесса-Шарм-эль-Шейх.

SkyUp получила сертификат эксплуатанта и начала полеты в мае 2018 года, имея парк из двух самолетов. К концу года лоукостер увеличил флот до пяти воздушных судов.

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Напоминаем:

22 октября SkyUp запустила продажи билетов по лоу-кост концепции на рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начали выполняться с декабря 2018 года.

В начале октября стало известно, что авиакомпания получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает SkyUp право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

Ранее SkyUp выполняла только чартерные рейсы. Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.