Четыре страны присоединились к решению ЕС о продлении санкций против РФ
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к декабрьскому решению Совета ЕС о продлении экономических санкций против России.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.
"Решение Совета ЕС продолжает ограничительные меры на шесть месяцев, до 31 июля 2019 года. Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.
Как отмечается, эти страны берут на себя обязательства обеспечить свою внутреннюю политику с соответствующим решением Совета ЕС.
"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Могерини.
Напомним, Совет ЕС 21 декабря продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года. Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами.
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