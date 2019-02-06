Гривня на межбанке удерживает высокие позиции
Среда, 6 февраля 2019, 18:30
6 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,98 - 27,01 гривни;
Евро - 30,71 - 30,74 гривни;
Российский рубль - 0,4097 - 0,4107 гривни.
Напоминаем:
6 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,03 гривни за доллар.
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку и установил его на 6 февраля на уровне 27,21 гривни.
Экономическая правда
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