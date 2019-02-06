Кабмин утвердил порядок возмещения "Укрпоште" расходов на доставку пенсий

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2019 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для возмещения расходов АО "Укрпошта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

Соответствующий проект постановления утвержден на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Документ не только определяет методику расчета стоимости таких услуг, но и прописывает, при каких условиях "Укрпошта" сможет получить дотации из бюджета.

Как отмечается в документе, бюджетные средства выделяются "Укрпоште" при условии заключения договоров с территориальными органами Пенсионного фонда о предоставлении услуг по выплате и доставке пенсий и денежной помощи. При этом расчет суммы возмещения затрат выполняет непосредственно "Укрпошта", утвердив перед этим с Пенсионным фондом форму и содержание расчета.

"Укрпошта" также обязана будет ежемесячно готовить и подавать Пенсионному фонду отчет о выполненных услугах и их стоимости, после чего фонд будет перечислять причитающуюся сумму средств.

Как сообщалось, в конце декабря "Укрпошта" во всех областях Украины успешно провели переговоры и подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями Пенсионного фонда (ПФ) о доставке и выплате пенсий в 2019 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и первому заместителю главы администрации президента Виталию Ковальчуку проконтролировать вопрос доставки пенсий, сохранения почтовых отделений и обеспечения зарплат почтальонов.

Ранее гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил, что "Укрпошта" сможет сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если получит разрешение заниматься предоставлением финансовых услуг.

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