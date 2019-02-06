АМПУ получила наблюдательный совет

Кабинет Министров Украины на заседании 6 февраля согласовал кандидатуры членов наблюдательного совета Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Об этом говорится в сообщении АМПУ.

В совет вошли 4 независимых кандидата и 3 представителей государства. Независимыми членами наблюдательного совета АМПУ стали Хуртьене Вольфганг (Германия), Ян Ван Шоонховен (Нидерланды), Патрик Верховен (Бельгия) и Юлия Клименко. Государство в наблюдательном совете будут представлять Дмитрий Баринов, Антон Ященко и Тарас Троцкий.

Победителей конкурсного отбора на заседании правительства представил министр Кабинета министров Александр Саенко, который является членом комитета по назначениям руководителей и членов наблюдательных советов особо важных для экономики Украины госпредприятий.

"Наблюдательный совет - настоящее "окно возможностей", которым все мы воспользуемся для развития морских портов Украины. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!", - прокомментировал событие руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

После завершения формальных процедур назначения наблюдательный совет АМПУ соберется на свое первое заседание.

"На очереди - аэропорт Борисполь", - отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов.

Напомним, АМПУ планирует в 2019 году инвестировать 1,22 млрд гривен для закупки и ремонта судов собственного флота.