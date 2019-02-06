Экс-регионал построит многоэтажку на парковке в центре Киева — СМИ

ООО "Укржилстрой" построит гостинично-офисный комплекс с объектами обслуживания и гостевым паркингом прямо на входе в метро на станции "Дворец Украина".

Об этом сообщают "Наші гроші".

Отмечается, что компания получила градостроительные условия и ограничения для проектирования многофункционального комплекса по ул. Большая Васильковская (бывшая ул. Красноармейская), 107-109 в Киеве, которые были утверждены Департаментом градостроительства КГГА в июне 2018 года.

"Согласно этому документу, новое строительство планируется на двух участках - 0,64 га и 0,21 га. Первый принадлежит "Укржилстрой" на праве частной собственности, а второй фирма арендует у города. Отметим, что эти участки находятся прямо у входа в метро на ст. "Дворец Украина"", - говорится в публикации.

По данным издания, целевое назначение этих участков, указанное в ГУО - для строительства гостинично-офисного комплекса с объектами обслуживания и гостевым паркингом.

Журналисты отметили, что в последнее время в Киеве встречались случаи строительства жилья под видом гостиницы.

"Если говорить об участках "Укржилстрой", то, согласно Генплану - это территория общественных зданий и сооружений, где строительство жилья запрещено", - говорится в публикации.

Сообщается, что предполагаемая высота здания - около 100 метров, хотя участок, на котором запланирована высотка, входит в Центральный исторический ареал Киева, где запрещено строительство выше 27 метров.

В издании добавили, что ООО "Укржилстрой" с 2018 года является АО "ЗНВКИФ "Генезис"(30%), АО "ЗНВКИФ "Мэдисон" (30%) и ООО "КУА "Система Капитальный Инвестирование"(40%). Основным владельцем последнего является кипрская компания "Валдез Лимитед" (Valdeze Limited), основателем которой указан Ангелики Пантси.

Фонды "Генезис" и "Мэдисон" находятся в управлении ООО "КУА "Гарантия", единственным владельцем которого с октября 2018 года является экс-нардеп от "Партии регионов" Вадим Столар.

Также сообщается, что директором ООО "Укржилстрой" является бывший глава Главного управления контроля за благоустройством КГГА во времена мэра Леонида Черновецкого является Роман Гладуняк.

Отмечается, что он является фигурантом уголовного производства о незаконной достройке верхний этажей (8 квартир) в 4-этажном здании в Киеве по ул. Паньковской, 25.

Сообщается, что в 2010-2012 гг Вадим Столар был народным депутатом от "Партии регионов". После 2014 года его стали называть "серым кардиналом" столицы.

В 2017 году журналисты "Схем" зафиксировали совместный полет Столара с мэром Киева Виталием Кличко и нардепом от группы "Воля народа", застройщиком Максимом Микитась.

Украинская правда