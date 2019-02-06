Microsoft в Украине нашла замену гендиректору, которая уехала в США

Новым генеральным директором (country manager) Microsoft в Украине стал Ян Питер де Йонг, до этого работавший в IBM.

Об этом сообщил президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер на ежегодном приеме, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Ян Питер де Йонг прибыл в Украину и приступил к обязанностям 5 февраля.

До декабря 2017 года генеральным директором Microsoft по Украине, Грузии и Молдове была Надежда Васильева, которая покинула этот пост после трех лет работы, решив продолжить профессиональную и научную деятельность в США.

С 1 декабря 2017 года и до назначения нового руководителя обязанности гендиректора в регионе выполнял Георгий Ранделов, который до прихода в Microsoft семью годами ранее занимал должность генерального директора IBM в Болгарии.

Ян Питер де Йонг, согласно его профилю в LinkedIn, до перехода в Microsoft с ноября 2006 года работал в IBM, четыре с половиной года занимал должность Business Development Exec/Deal Maker по Центральной и Восточной Европе, работая в Праге, до этого немногим более года был директором по продажам IT услуг в этом регионе.

Как сообщалось ранее, Microsoft разочаровалась в своем браузере и разрабатывает новый.