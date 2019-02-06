Все разделы
Укр / Рус

Microsoft в Украине нашла замену гендиректору, которая уехала в США

Среда, 6 февраля 2019, 12:03
 

Новым генеральным директором (country manager) Microsoft в Украине стал Ян Питер де Йонг, до этого работавший в IBM.

Об этом сообщил президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер на ежегодном приеме, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Ян Питер де Йонг прибыл в Украину и приступил к обязанностям 5 февраля.

До декабря 2017 года генеральным директором Microsoft по Украине, Грузии и Молдове была Надежда Васильева, которая покинула этот пост после трех лет работы, решив продолжить профессиональную и научную деятельность в США.

С 1 декабря 2017 года и до назначения нового руководителя обязанности гендиректора в регионе выполнял Георгий Ранделов, который до прихода в Microsoft семью годами ранее занимал должность генерального директора IBM в Болгарии.

Ян Питер де Йонг, согласно его профилю в LinkedIn, до перехода в Microsoft с ноября 2006 года работал в IBM, четыре с половиной года занимал должность Business Development Exec/Deal Maker по Центральной и Восточной Европе, работая в Праге, до этого немногим более года был директором по продажам IT услуг в этом регионе.

Как сообщалось ранее, Microsoft разочаровалась в своем браузере и разрабатывает новый.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Microsoft

powered by lun.ua
Материалы по теме
Microsoft разочаровалась в своем браузере и разрабатывает новый 5 декабря 2018, 09:42
Microsoft обошла Amazon в рейтинге самых дорогих компаний 29 октября 2018, 20:30
Трамп против Amazon: какое будущее у электронной коммерции? 16 октября 2018, 15:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте