Немецкая авиакомпания обанкротилась и отменила все рейсы

Немецкая авиакомпания Germania, которая базируется в Берлине, подала заявление о банкротстве и отменила все рейсы.

Об этом сообщает AFP.

Авиакомпания с 37 самолетами выполняла рейсы в основном на средиземноморских, североафриканских и ближневосточных туристических маршрутах и ​​перевозил более 4 миллионов пассажиров в год.

"К сожалению, мы не смогли успешно завершить наши усилия по финансированию для удовлетворения потребностей в краткосрочной ликвидности. Мы очень сожалеем, что, как следствие, у нас не было другого выбора, кроме как подать заявление о банкротстве", - сказал управляющий директор Карстен Балке.

Компания обвиняет "непредсказуемые события" в дефиците денежных средств, такие как "резкое повышение цен на керосин летом прошлого года с одновременным падением евро к доллару США", а также большое количество технических услуг, необходимых для флота самолетов.

Напомним, в 2017 году о банкротстве объявила авиакомпания Air Berlin, которая когда-то была вторым крупнейшим авиаперевозчиком Германии.

Европейская правда