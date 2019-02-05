Укртрансгаз выручил почти 2 миллиона от продажи солнечной энергии

АО "Укртрансгаз" за 2018 выручил 1,9 миллиона гривень от производства и продажи солнечной электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте компании.

СЭС Укртрансгаза выработала 308 МВт*ч электроэнергии за 2018 год. Всю производимую станцией электроэнергию с декабря 2017 филиал Укргазтехсвязь в полном объеме продает по "зеленому тарифу" ГП "Энергорынок".

В 2018 году Укртрансгаз смог выручить на этом 1,9 млн грн.

Потребление электроэнергии филиалом Укргазтехсвязь в 2018 году составило 225 МВт*ч. Это означает, что мощности электростанции позволяют на 100% покрыть собственное потребление филиала с возможностью еще и предоставлять разницу сторонним потребителям в размере 79 МВт.

Сгенерированного в 2018 году объема электроэнергии хватило бы для круглогодичного обеспечения потребностей современной жилой 24-этажной "свечи" или около 50 среднестатистических частных домов, отметили в компании.

Укртрансгаз рассматривает варианты установки альтернативных источников энергии для питания удаленных небольших объектов ГТС.

СЭС была запущена в эксплуатацию в начале 2017 года. Она состоит из 1140 солнечных панелей общей мощностью 300 кВт.

По теоретическим расчетам станция должна генерировать 400 МВт*ч электроэнергии в год, при этом наибольшее количество энергии - 55 МВт*ч в месяц - в июле, а наименьшую - 6,2 МВт*ч в месяц - в декабре.

По результатам пилотной эксплуатации солнечной станции Укртрансгаза другие предприятия группы Нафтогаз также планируют установить солнечные электростанции.

Напомним, в структуре генерации ЕС возобновляемая энергетика достигла 29%.