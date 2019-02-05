Tesla покупает производителя аккумуляторов

Американская компания Tesla планирует приобрести энерготехнологическую компанию Maxwell Technologies за 218 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Tesla купит 45,9 млн акций компании по 4,75 доллара за штуку. Совет директоров Maxwell единогласно утвердил соглашение.

Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале 2019 года.

Maxwell Technologies – производитель аккумуляторов и ультраконденсаторов. Илон Маск является поклонником использования технологии ультраконденсации в производстве электромобилей, он планировал писать по этой теме научную работу в Стэнфорде.

Maxwell также владеет технологией изготовления компонентов электрических батарей, по эффективности превосходящих большинство используемых на рынке.

Напомним:

Ранее Tesla решила сократить 7%, или примерно 3,4 тысяч постоянных работников.

В декабре Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.

Убытки Tesla за прошлый год составили около 976 миллионов долларов. Общая выручка компании за 2018 год составила при этом примерно 21,4 млрд долларов, что является рекордом для нее за все время существования.

Экономическая правда