Оформить земельный участок в 10 раз быстрее: что предлагает Минрегион
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины инициирует сокращение сроков и процедур оформления земельного участка.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
"Сегодня, чтобы оформить земельный участок, нужно в прямом смысле слова, пройти все круги ада. 54 документа, от 9 месяцев до 2 лет прохождения процедур. Это большая административная нагрузка на наших граждан и лишнее затягивание процедур, которое, кроме всего, сдерживает развитие экономики и препятствует привлечению новых инвестиций. Поэтому сейчас совместно с профильными ведомствами и экспертами изучается возможность оптимизации этой услуги", - прокомментировал Лев Парцхаладзе.
В частности он рассказал, что вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко поручил Минагрополитики, Госгеокадастру вместе с Минэкономразвития и другими заинтересованными органами изучить лучший зарубежный опыт и предоставить предложения по сокращению сроков и процедур оформления земельного участка.
"Речь идет о возможности бесплатной приватизации, передачи в пользование или продажи из земель государственной или коммунальной собственности", - уточняет Парцхаладзе.
Заместитель министра отмечает, что, согласно поручению, планируется основательно проанализировать существующую ситуацию и опыт других стран и разработать ряд изменений для оптимизации услуги, уменьшения бюрократической и коррупционной составляющей. По подсчетам экспертов, отмечает Парцхаладзе, после этого процедура получения услуги может сократиться в целом в 10 раз.
Согласно поручению, планируется установить исчерпывающий перечень документов, которые необходимо подавать для процедуры оформления земли и ввести возможность получить услугу на основании единого обращения в онлайн-режиме.
Кроме того, планируется предоставить возможность местным органам власти осуществлять госрегистрацию земельных участков и отменить необходимость получения разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, ввести добровольное предварительное согласование его места расположения.
Также предполагается усовершенствовать процедуры нормативной денежной оценки земельного участка и четко ограничить сроки подготовки и проведения процедур по оформлению земли.
Экономическая правда
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