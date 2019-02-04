Ernest Airlines откроет новые рейсы из Украины в Италию и Албанию

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines в этом году планирует открыть новые направления из Киева в Тирану, Рим и Геную.

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта "Киев".

"Сеть Ernest стремительно развивается по направлениям между Италией, Албанией и Украиной. Новые направления из аэропорта "Киев" (Жуляны) будут выполняться в Тирану, Рим и Геную", - говорится в сообщении.

Ernest Airlines рассказывает, что получила свой первый самолет A320СЕО эконом-класса на 180 мест от Airbus по договору лизинга. Это третий Airbus из 20 самолетов A320, которые пополнят флот Ernest Airlines до 2025 года.

"В следующем году итальянская лоукост-компания планирует пополнить свой флот пятью новыми A320, и еще четыре должны поступить в 2020 году. И это еще не все, Ernest Airlines будет первой итальянской авиакомпанией, которая получит A320NEO. Он будет частью флота в феврале 2020 года", - отмечается в сообщении аэропорта.

Ernest Airlines начала летать во Львов с 20 октября 2017 года, запустив рейс из Львова в Милан (Бергамо). В декабре 2017 года авиакомпания начала полеты в Венецию и Неаполь, а с 22 июня 2018 расширила географию полетов в Милан (Мальпенса) и Рим (Фьюмичино). С 21 января компания отменила рейсы из Львова в Венецию и Милан (Мальпенса).

Ernest Airlines также планирует с марта запустить регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан.

Европейская правда