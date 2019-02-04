ЕС делегировал представителя в набсовет Фонда энергоэффективности

Европейский Союз официально делегировал свою представительницу в наблюдательный совет Фонда энергоэффективности. Ею стала бывшая сотрудница международной компании "PricewaterhouseCoopers", специалист в области аудита Лаура Гарбенцьют.

Об этом сообщила в своем Facebook вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Таким образом наблюдательный совет Фонда энергоэффективности полноценно сформирован", - отметила она.

Ранее по результатам конкурса в Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности выбрали Анджея Райкевича (Республика Польша) и Юлию Сабатюк (Украина). Также в состав органа вошли представители Кабинета Министров Украины - заместитель Министра финансов Юрий Гелетий и директор Департамента экономики систем жизнеобеспечения Минрегиона Наталья Хоцяновская.

Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности формируется из двух представителей Правительства, двух независимых членов и одного представителя международных доноров. Члены наблюдательного совета избираются на пятилетний срок.

18 апреля 2018 между представителями ЕС и правительства Украины было подписано финансовое соглашение о предоставлении 50 млн евро безвозвратного финансирования для Программы поддержки энергоэффективности в Украине ( "EE4U"), направленной на поддержку Фонда энергоэффективности Украины.

Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрение эффективных систем мониторинга и управления, установление эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замены имеющихся систем и оборудования на более эффективные.

Как сообщалось, Фонд энергоэффективности начал работу в январе 2018 года.

В декабре правительство Украины и Европейская Комиссия подписали соглашение о финансировании мероприятия "Программа поддержки энергоэффективности в Украине - EE4U-II". Общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 54 млн евро.

Европейская правда