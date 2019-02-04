Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,5 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,44 - 27,47 гривни;

Евро - 31,4 - 31,43 гривни;

Российский рубль - 0,4177 - 0,4186 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 10:30 котировки гривни к доллару составляли 27,37 - 27,63 гривни. Евро покупают по 31,26 гривни, продают по 31,69 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,45 - 27,54 гривни, евро - 31,42 - 31,57 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек и установил его на 4 февраля на уровне 27,57 гривни.

1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,51 гривни за доллар.

Экономическая правда