Маск показал первый запуск двигателя Starship

Основатель SpaceX Илон Маск показал первый запуск двигателя Raptor, который будет установлен на космическом корабле Starship.

Соответсвующее видео Маск опубликовал в twitter.

"Первый запуск двигателя Starship Raptor! Очень горжусь отличной работой команды SpaceX!!", - написал он.

First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S — Elon Musk (@elonmusk) 4 февраля 2019 г.

Как сообщал Маск, тяга двигателя Raptor составляет 200 тонн. В следующей версии тяга будет увеличена до 250 тонн. Для сравнения, двигатель Merlin 1D, который используется на ракетах семейства Falcon, способен развивать тягу до 82 тонн.

Preparing to fire the Starship Raptor engine at @SpaceX Texas pic.twitter.com/8JCOi1BG6z — Elon Musk (@elonmusk) 1 февраля 2019 г.

Напоминаем:

Ранее Маск опубликовал фото тестовой версии космического корабля Starship.

SpaceX разрабатывает Starship и гигантскую ракету Super Heavy, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие пункты назначения по всей Солнечной системе.

По словам Маска, первая миссия на Красную планету с экипажем и сотней пассажиров может состояться уже в середине 2020-х годов, если разработка и испытания пройдут успешно.

Первый тестовый запуск может быть осуществлен в течении нескольких недель.

Украинская правда