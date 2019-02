Маск показал первый запуск двигателя Starship

Основатель SpaceX Илон Маск показал первый запуск двигателя Raptor, который будет установлен на космическом корабле Starship.

Соответсвующее видео Маск опубликовал в twitter.

"Первый запуск двигателя Starship Raptor! Очень горжусь отличной работой команды SpaceX!!", - написал он.

First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S