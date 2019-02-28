В Лондоне арестовали особняк и старую станцию метро Фирташа

Высокий суд Англии и Уэльса арестовал два особняка в Лондоне, которые принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Об этом пишет "Коммерсант".

Обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в 50 млн фунтов стерлингов, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому структуры Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд рублей, пишет издание.

Лондонский суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание.

По данным издания, иск в суд был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол. Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Фирташа.

Заявление представителей ВТБ было признано обоснованным, а в соответствии с ним арест наложили на имущество бизнесмена, зарегистрированное на территории Великобритании.

Под обеспечительные меры попали в первую очередь два "объекта элитной недвижимости" в центре Лондона. Одним из них оказался пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров, находящийся в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком.

Особняк имеет 5 этажей, 2 из которых - под землей.

Второй арестованный особняк Фирташа представляет собой еще более монументальное сооружение и фактически является историческим. Его ориентировочная площадь составляет порядка 2,6 тыс. кв. метров.

В свое время он являлся частью бывшей станции лондонского метро "Бромптон-роуд", которая открылась 15 декабря 1906 года. Однако она оказалась слишком близко расположена к соседним станциям "Найтсбридж" и "Южный Кенсингтон". Содержать ее власти сочли нецелесообразным и в июле 1934 года закрыли.

В годы войны станция являлась пунктом сил противовоздушной обороны центра Лондона и оставалась таковой до 50-х годов прошлого века. Сейчас в составе комплекса имеются тренировочный зал, гаражи, офисы и столовая, а также подземные помещения, ранее использовавшиеся как часть станции "Бромптон-роуд".

Старая станция метро Brompton Road

Кроме особняков суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимость которых, согласно финансовой отчетности, составляет около 2 млн фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что помимо этих обеспечительных мер на общую сумму более чем 50 млн фунтов стерлингов суд обязал Фирташа раскрыть перед ВТБ информацию о всех его активах, на которые также может быть обращено взыскание.

"Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы", - говорится в статье.

ЭП обратилась за комментарием в Group DF Фирташа, но ответа пока не получила.

Напоминаем:

Суд Кипра наложил арест на движимое и недвижимое имущество бизнесмена Дмитрия Фирташа почти на 46 млн долларов.

Обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом Фирташа.

Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции", являющиеся собственниками ряда заводов в оккупированном Крыму.

Общая сумма задолженности составляет более 2,5 млрд рублей. В холдинге Фирташа заявили, что обжалуют арест активов на Кипре.

Экономическая правда