Новости дня: контракт Коболева, новый терминал "Борисполя" и годовщина "Стокгольма"

О контракте Коболева. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

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О годовщине "Стокгольма". НАК "Нафтогаз Украины" объявил о новых процессах по взысканию имущества "Газпрома" в нескольких странах.

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