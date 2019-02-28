Рада приблизила законодательство к стандартам ЕС

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который введет в Украине институт уполномоченного экономического оператора.

За принятие соответствующего решения проголосовали 234 народных депутата.

Законопроектом предлагается ввести действенный механизм института авторизованного экономического оператора (АЭО) аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой дальнейшего взаимного признания, что является одним из основных базисов таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.

Будущее признание статуса АЭО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие АЭО в формировании так называемых безопасных цепей поставок товаров и повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.

Предполагается, что реализация акта положительно повлияет на рынок труда, поскольку законопроект направлен на расширение свободы предпринимательской деятельности, повышение конкурентоспособности украинских предприятий на внешних и внутреннем рынке, что станет основой для создания новых рабочих мест.

Принятие законопроекта обеспечит предоставление существенных упрощений таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия, закладывание предпосылок для будущего признания статуса авторизованных экономических операторов, который предоставляется таможенными органами, органами стран ЕС, и участие украинских АЭО в формировании так называемых безопасных цепей поставок товаров, повышение конкурентоспособности украинских предприятий на внешнем и внутреннем рынках.

Экономическая правда