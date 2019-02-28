Правительство открывает дорогу "зеленым" и технологическим компаниям на рынок Индии

В Украине стартовала регистрация украинских компаний, работающих в сфере "зеленых" и аэрокосмических технологий, для участия в Торговой миссии в Индии 22-27 апреля 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Как пояснили в ведомстве, основная цель этой миссии - создать торговые возможности для малых и средних предприятий для выхода или расширения собственного экспорта на рынок Индии. Это планируется реализовать через установление деловых контактов и индивидуальных "business to business" (B2B) встреч с индийскими партнерами, добавили в министерстве.

Принять участие в событии могут компании или проекты, работающие в сферах космической отрасли (aerospace), новейших технологий (advanced manufacturing) или зеленых инноваций (cleantech).

Всего будет выбрано 8 компаний. Победители получат бесплатные консалтинговые услуги по организации B2B-встреч в двух городах Индии и покрытие расходов на логистические составляющие этих встреч. Также предусмотрено обучение победителей.

Как отмечается на сайте министерства, организация торговой миссии для участников - бесплатна. Она финансируется в рамках инициативы ЕС EU4Business и реализуется при поддержке ЕБРР в Украине. При этом самостоятельно участники должны покрыть расходы на билеты, проживание и питание.

Зарегистрироваться для участия в торговой миссии можно до 10 марта по ссылке.

Напомним, что в октябре 2018 года в Украину приезжала Первая официальная торговая миссия из 12 крупных американских компаний. Они искали здесь интересные инвестиционные возможности.

Позже также сообщалось, что товарооборот между Украиной и США за 8 месяцев 2018 года увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2,6 миллиарда долларов.