Между Францией и Нидерландами выросло напряжение из-за авиалиний

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр назвал "непостижимым и неожиданным" шаг правительства Нидерландов по приобретению более 12% акций холдинговой компании союза авиалиний Air France-KLM.

Об этом пишет AP.

Ле Мэр заявил, что его голландский коллега Вопке Хекстра приедет в Париж в ближайшие дни, чтобы разъяснить ситуацию.

Выступая на пресс-конференции в Париже, президент Франции Еммануенль Макрон сообщил, что французское правительство не было проинформировано заранее о решении голландцев. Он сказал, что интересы альянса должны быть "сохранены".

Доля французского правительства в компании составляет 14,3%. Нидерланды также заявили о намерении довести свою долю до 14%.

Голландское государство уже владеет 5,9-процентной долей в голландской национальной авиакомпании KLM. Гекстра сказал, что приобретенные акции позволят правительству больше влиять на стратегические решения относительно союза.

Напомним, немецкая Deutsche Lufthansa AG обогнала Air France-KLM Group, и впервые после слияния французского и голландского перевозчиков в 2004 году стала крупнейшей авиакомпанией Европы.