Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах в США

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в среду на данных американского министерства энергетики о резком снижении запасов топлива в стране на прошлой неделе.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 увеличилась на 1,23 доллара (1,89%), до 66,44 доллара за баррель.

Фьючерс на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,55 доллара (2,79%), до 57,05 доллара за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,65 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти сообщил о более умеренном сокращении запасов - на 4,2 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,5 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе снизились на 1,91 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 1,25 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 304 тыс. баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.