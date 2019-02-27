Коломойский полностью перестал платить по кредитам "Приватбанка"

Национализированный Приватбанк с января практически ничего не получает в счет обслуживания "токсичного" портфеля кредитов, выданных связанным с бывшими собственниками и топ-менеджментом банка лицам.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" в среду сообщила заместитель главы правления банка Галина Пахачук.

"С января поток практически прекратился. До этого (он обслуживался) 2% от всего. Мы даже в нашем бюджете, когда прогнозируем непосредственно финансовый результат, мы берем в бюджете ноль процентов ожидания от этого потока", - сказала Пахачук.

Она также сообщила, что банк не проводит глобальных реструктуризаций проблемных кредитов, потому что "токсичный" портфель кредитов, выданных связанным с бывшими собственниками ПриватБанка лицам - это часть большого процесса.

"Мы не можем сейчас говорить, что спишем за счет резервов - и все. Общество ждет ответа: где 5,5 млрд долларов", - подчеркнула Пахачук.

Глава правления банка также сообщила, что по решению наблюдательного совета ПриватБанка в структуре финучреждения создается отдел финансовых расследований, в состав которого на первом этапе войдет пять-семь человек.

Как сообщалось, в ноябре-2018 Пахачук сообщила, что в целом "токсичный" портфель составляет 206 млрд гривен.

Привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам, минимум, в 5,5 млрд долларов.

Ранее бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения.