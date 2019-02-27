Ощадбанк продает 5 элеваторов за полмиллиарда

Государственный "Ощадбанк" продает пять элеваторов, три земельных участка и недвижимость обанкротившегося одесского агрохолдинга "Агроинвестгрупп", которые выступали залогом по кредитам компании.

Об этом говорится на странице лота в системе СЕТАМ.

Аукцион состоится 18 марта. Стартовая цена лота - 538,8 млн грн. Шаг аукциона - 5,49 млн грн.

В залоге у банка - пять элеваторов общей мощностью 250 тыс тонн хранения, которые размещены в Белгород-Днестровском, Овидиопольском, Березовском, Арцизском районах и в г. Измаил Одесской области.

Кроме того, в залоге находятся четыре земельных участка площадью 60,5 га, коммерческая недвижимость площадью 2,7 тыс кв. м и здание площадью 1,032 тыс кв м. Кроме того, в лот включена производственно-складская база хлебоприемного предприятия и 15 единиц движимого имущества.

Экономическая правда