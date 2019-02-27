НАБУ говорит, что о фактах коррупции в оборонке знало без журналистов

Национальное антикоррупционное бюро уже занималось некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшими в журналистском расследовании программы "Наші гроші".

"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой о фактах коррупции в оборонной сфере, установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляющих детективы НАБУ", – информирует ведомство.

"Относительно других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета, совершенного организованной группой в особо крупных размерах, то 26 февраля детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", – подчеркнуло бюро.

Накануне НАБУ сообщило, что детективы проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой.

"Предприятия, о которых говорится в материале, уже являются объектами расследований НАБУ, которые продолжаются. В целом детективы расследуют коррупцию на порядка 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в пределах нескольких десятков уголовных производств", – заявило бюро.

По одному из таких предприятий – Львовский бронетанковый завод – расследование завершено и с июля 2018 года дело слушается в суде.

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Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1



Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Напомним:

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. Якобы сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский участвовал в схемах миллионных хищений в оборонном комплексе.

По данным журналистов, 22-летний Гладковський-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.

Олега Гладковского называют близким другом и партнером президента Петра Порошенко.

Олег Гладковський призвал правоохранителей проверить данные проекта Bihus.Info, а на время проверки – приостановить его полномочия первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО.

Представительница президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что "Укроборонпром" и Олег Гладковський будут судиться против журналистов программы "Наши деньги".

Игорь Гладковский тоже собирается судиться и требует опровержения от журналистов.

В "Укроборонпроме" обвинили журналистов в манипуляции.