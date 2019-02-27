ЕС и международные доноры призывают Киев запустить "зеленые" аукционы

Европейский союз, ЕБРР, Всемирный банк и Энергетическое сообщество решительно поддерживают в Украине необходимость перехода от существующего "зеленого тарифа", который действует в украинском законодательстве, к конкурентной системе на основе "зеленых" аукционов.

Об этом говорится в совместном письме представителей этих международных организаций в адрес председателя профильного комитета Рады Александра Домбровского, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщает УНИАН.

В письме они комментируют подготовку законопроекта 8449-д. ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии"). Организации считают, что нынешняя система, хоть и полезна для запуска сектора, больше не подходит для поддержания его долгосрочного развития.

"Как следствие, ЕБРР больше не сможет финансировать новые проекты в Украине, которые полагаются на "зеленый тариф", кроме тех, что уже находятся на стадии разработки, если только закон не будет принят, чтобы гарантировать длительный срок экономической устойчивости сектора, что обеспечивает необходимый комфорт для инвесторов и финансистов", - говорится в сообщении.

Представители международных организаций подчеркнули основные изменения, которые должны быть учтены при разработке и принятии законопроекта № 8449-д.

В частности, схемы поддержки аукционов должны вступить в силу после вступления в силу измененного законодательства; любое расширение "зеленого" тарифа для всех технологий - не поддерживаются; предлагается ввести максимально возможную продолжительность нового механизма поддержки для получения наиболее доступной электроэнергии как для потребителя, так и для страны и другие.

Европейская правда