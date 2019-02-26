Украина перешла с советских стандартов классификации древесины на европейские

Украина с начала 2019 года перешла со старых советских ГОСТов на новые, гармонизированные с европейскими стандарты классификации и измерения деловой древесины.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь, передает Укринформ.

"2018 год стал последним годом, когда Украина работала по советским ГОСТам. Гослесагентство планомерно готовилось к переходу на новые государственные стандарты, гармонизированные с европейскими. Если раньше деловая древесина (лесоматериалы круглые) распределялись на три сорта — І, II, III и был ряд сортиментов по назначению, то с 2019 года подразделяется на четыре класса качества - А, В, С, D, как и в европейских странах, с отсутствующим определением их направления использования", - сообщил Бондарь.

Он отметил, что в основу принципа классификации по европейской системе стандартизации лесоматериалов круглых положен показатель размера и качества бревен - чем больший диаметр и меньшее количество пороков древесины, тем выше класс качества.

В частности, к классу А относят лесоматериалы из нижней части бревна с чистой древесиной или незначительными недостатками, которые не ограничивают ее использование.

Класс качества В - это лесоматериалы среднего класса качества без особых требований к чистой древесине и с сучками в пределах среднего количества для каждой породы.

К классу С принято относить лесоматериалы ниже среднего класса качества с незначительными недостатками, которые незначительно снижают природные свойства древесины, как материала.

К классу D относят лесоматериалы, которые не удовлетворяют требованиям ни одного из высших классов, но из которых еще можно получить пиломатериалы для дальнейшего использования.

"Только объективные показатели могут сегодня служить определением класса качества. Все остальные материалы круглые, которые не подходят под эти четыре классификации, классифицируются как древесина дровяная для промышленного использования длиной 2-4 метра и направляются на производство щепы технологической или топливного назначения, раскалывание на топливную древесину. Другая древесина для промышленного использования длиной до 2 метров может быть реализована как топливо физическим и юридическим лицам", - подчеркнул специалист.

Он также сообщил, что европейские стандарты существуют на лесоматериалы из деревьев таких пород как бук, дуб, сосна, можжевельник, пихта, лиственница, тополь, тис. В то же время, нет нормативов по классификации древесины из пород деревьев, которые есть в немалом количестве в Украине.

В Европе из-за слишком малого количества такой древесины классификацию для нее определяют по наиболее приближенному стандарту, например, качество бревна из ольхи или осины определяют по нормативам на тополь. В Украине при применении такой классификации может возникать целый ряд противоречивых вопросов.

Поэтому после многочисленных консультаций с экспертами и производителями из европейских стран было принято решение о разработке дополнительных Технических условий, которыми устанавливаются требования к классификации тех видов лесопродукции, которые не регламентируются европейской классификацией.

"Все страны ЕС, которые имеют европейские стандарты, - в них не запрещается разработка собственных стандартов, которые дополнительно разъясняют или конкретизируют эти стандарты. Так и в Украине были разработаны дополнительные технические регламенты для некоторых видов деревьев, таких как береза, ольха, липа, граб, акация, осина, черешня, и др", - акцентировал Бондарь.

Заместитель председателя профильного агентства подчеркнул, что с переходом на европейскую систему классификации лесопродукции снимутся вопросы избыточного контроля за реализацией древесины и продукции из нее со стороны целого ряда контролирующих органов страны, которые из-за недостатков стандартизации имели претензии к лесхозам и деревообрабатывающим предприятиям.

Напомним, 20 февраля Кабинет Министров Украины уполномочил Министерство экономического развития и торговли на консультации с ЕС по мораторию на экспорт необработанной древесины.