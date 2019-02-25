Частный оператор впервые составил конкуренцию "Укрзализныце" на ProZorro

После того, как "Укрзализныця" начала сдавать вагоны в аренду через аукционы на электронной площадке ProZorro, частные операторы железнодорожных вагонов тоже захотели использовать этот инструмент.

Об этом сообщил директор по экономике и финансам АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев в Facebook.

Компания "Промвагонтранс", которая владеет 400 зерновозами модели 19-7053-02, выставила первые 5 частных вагонов. Это объявление было размещено в системе ProZorro 19 февраля. До 3 марта по нему принимаются предложения, 4 марта состоится аукцион.

В ходе торгов 22 февраля 2019 года состоялось 13 торгов по продаже услуг по использованию вагонов собственности АО "Укрзализныця" на ProZorro. Клиентам было предложено в целом еще 50 зерновозов и 150 полувагонов. В ходе аукционов участники предложили большую стоимость начальной.

Стоимость услуг пользования зерновозов составила от 3050,02 до 3400,01 грн при стартовой стоимости 1055 грн, а полувагона - от 985 до 1025 грн при стартовой стоимости 819 грн.

Учитывая торги, которые состоялись ранее, средняя цена на полувагон составляет - 1087,82 грн, хоппер-зерновоз - 3273,12 грн.

Напомним:

Ранее компания Веревского купила крупнейшего после "Укрзализныци" владельца зерновозов, а перед этим запустила альтернативу "Укрзализныце". Вместо того, чтобы подавать заявки на вывоз зерна "Укрзализныце", компания предложила агрокомпаниям формировать поезда самостоятельно с помощью онлайн-платформы.

В конце октября 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект о появлении частных локомотивов на железной дороге.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов считает, что привлечение частной тяги может похоронить "Укрзализныцю".

Экономическая правда