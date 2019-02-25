В архиваторе WinRar нашли уязвимость, которая работала 19 лет

Разработчики файлового архиватора WinRar сообщили об исправлении опасной уязвимости, которая существовала в программе 19 лет.

Проблему обнаружили исследователи компании Check Point Software Technologies, передает ain.ua.

Баг опирается на работу с ACE-файлами. WinRar — одно из немногих приложений, способное распаковать архивы такого формата. Однако для распаковки используются устаревшие технологии. Если переименовать ACE-архив в RAR, то при его открытии содержимое выгрузится в папку автозагрузки. При следующем включении устройства вредоносный софт запустится самостоятельно, без ведома пользователя.

Эксплоит просуществовал 19 лет, а его потенциальная аудитория — все 500 млн пользователей WinRar. Впрочем, о реальном применении уязвимости сообщений пока нет.

После публикации исправления, разработчики объявили о полном прекращении работы с ACE-архивами. Как отмечает The Verge, это довольно резкое решение.

Единственным общедоступным приложением для распаковки таких файлов на Windows теперь остается программа WinACE. Однако ее не обновляли с 2007 года.