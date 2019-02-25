Между Дохой и Львовом планируют открыть прямое авиасообщение

Представители Катара прибыли в Украину с целью провести переговоры об открытии прямого авиасообщения между Львовом и Дохой.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань на своей странице в Facebook.

"Встретили делегацию Катара в аэропорту "Борисполь". Завтра будут в аэропорту "Львов". Переговоры по прямому авиасообщению Доха-Львов", - написал он.

Как пишет "Интерфакс-Украина", в июле 2018 во время подписания меморандума о взаимопонимании между Администрацией морских портов Украины и катарской компанией Qatar ports management company Mwani Qatar министр транспорта и коммуникаций Катара Д. Аль Сулейти отметил как перспективное для его страны сотрудничество с Украиной в портовой и авиационной сферах. При этом он подтвердил намерение разработать на двустороннем уровне открытия прямого авиасообщения между Дохой и Львовом.