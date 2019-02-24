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Доля ЕС в украинском экспорте приближается к 50% - Порошенко

Воскресенье, 24 февраля 2019, 14:09

Доля Европейского Союза в общей структуре украинского экспорта стремительно приближается к 50% и составляет сейчас 42,6%.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета регионального развития Львовщины в субботу, сообщает "Укринформ".

"Доля Европейского Союза в общей структуре украинского экспорта уже сейчас составляет 42,6% и стремительно приближается к 50%. Представьте, 50% украинского экспорта - это крупнейший в мире, самый надежный, самый богатый рынок ЕС", - рассказал Порошенко.

Он подчеркнул, что в 2018 году во время войны Украина продала в Евросоюз больше товаров, чем когда-либо за украинскую историю. По словам президента, лидером в этом является Львовщина.

Он отметил, что доля Евросоюза в общем экспорте Львовской области составляет 78,6%. Только за 2017 год экспорт увеличился на 22%.

Напомним, экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2018 году составил 20,2 миллиарда долларов.

Ранее Министерство экономического развития показало структуру экспорта товаров в ЕС.

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ЕС Порошенко

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