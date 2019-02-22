В Украину ввозили по преступной схеме элитные авто

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты обязательных таможенных платежей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Схема была организовала с участием сотрудников Львовской таможни и была предельно проста. Автомобили премиум-класса попадали на территорию Украины в режиме временного ввоза, либо с документами дипломатических представительств иностранных государств, что позволяло не уплачивать таможенные платежи при ввозе.

Затем изготавливались поддельные документы о таможенной стоимости и происхождении автомобилей. В заключение номера узлов и агрегатов попросту перебивались под имеющиеся документы на вовлеченных в преступную схему СТО.

После этого как бы уже "легальные" автомобили шли в продажу на территории Украины.

Такой факт выявили на примере автомобиля "Мерседес". ГБР установило, что госбюджет недополучил почти 658 тысяч гривень - и это только на одном автомобиле.

На Львовской таможне и по месту жительства должностных лиц таможни произведены обыски. ГБР устанавливает количество ввезенных автомобилей и прослеживает всю цепочку задействованных в преступной схеме лиц.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 УК) осуществляет территориальное управление ГБР в Киеве; процессуальное руководство - Генеральная прокуратура; оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Экономическая правда