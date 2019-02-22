ФРС заявила о готовности возобновить покупку казначейских облигаций

Представители Федеральной резервной системы ожидают, что в 2019 году завершится сокращение баланса регулятора.

Об этом пишет Bloomberg.

Опубликованный протокол заседания центробанка, состоявшегося 29-30 января, показал, что "почти все участники" согласились, что лучше остановить сокращение баланса в этом году.

Такой шаг порадует инвесторов, которые опасаются, что этот процесс наносит вред экономике.

Новости о процентных ставках были менее благоприятными для финансового рынка, некоторые участники которого считают, что следующим шагом может стать снижение процентных ставок.

Представители ФРС разделились во мнениях относительно того, что им потребуется для очередного повышения ставки. Предложений о смягчении монетарной политики не звучало.

Значительная часть дискуссии представителей ФРС была посвящена рискам для экономики США, включая замедление роста в Китае и Европе, ослабление эффекта от фискальных стимулов, сохраняющиеся торговые противоречия и сложности с выходом Великобритании из Европейского союза.

В протоколе также закреплено намерение действовать осторожно и отражено подробное обоснование "терпеливого" подхода при принятии решения о том, когда и как следует корректировать политику дальше.

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Напоминаем:

На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов. Дональд Трамп подверг критике такие действия Пауэлла.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре 2017 года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов.

Сокращение активов началось с 10 млрд долларов в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США.

При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.