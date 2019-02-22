За год в Украину ввезли 633 Tesla, самые дорогие купил холдинг Косюка

В течение 2018 года в Украину было ввезено 633 электромобиля Tesla.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на источник в Государственной фискальной службе Украины.

Это в четыре раза больше 140 штук в 2017 году и в семь раз больше 84 штук в 2016 году.

Большинство из всех ввозимых автомобилей Tesla обозначены как подержанные и/или поврежденные в ДТП.

Четыре из десяти самых дорогих Tesla завез агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" ("МХП") миллиардера Юрия Косюка, связанные с которым компании получили самые большие дотации в 2018 году.

Это внедорожник Model X за 182 тыс долларов и три седана Model S за 177 тыс долларов, 176 тыс долларов и 137 тыс долларов. Все четыре машины - новые, неповрежденные, 2018 выпуска.

В декабре Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.

В ноябре 2018 года Рада до конца 2022 года освободила ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС. Вместо этого, акциз рассчитывается в соответствии с так называемым законом "о евробляхах" №8487, который упрощает ввоз импортных авто в Украину - 1 евро за 1 кВт емкости электрического аккумулятора.

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