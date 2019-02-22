Ожидаемое годами решение о вывозе опасных пестицидов наконец-то вступило в силу

Кабмин разрешил утилизацию непригодных и запрещенных к использованию пестицидов за рубежом, этого решения агрохимический бизнес ждал почти 4 года.

Об этом сообщается на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

Постановление №1212 "О внесении изменений в пункт 11 Положения о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их утилизацией/удалением" было принято еще 21 ноября 2018 года, опубликован документ только 19 февраля.

"К 2015 году они экспортировались в страны ЕС, в частности, Польшу, Великобританию и Францию, которые имеют необходимые мощности для экологически безопасного уничтожения СЗР. Но через законодательные пробелы механизм трансграничной перевозки в рамках Базельской конвенции у нас была заблокирована", - напомнили в ЕБА.

С тех пор Минприроды не выдавало заключения на трансграничную перевозку непригодных пестицидов.

Это привело к накоплению большого количества таких отходов на территории Украины. По разным данным, до 13 тысяч тонн. Кроме того, к фактической невозможности безопасного уничтожения фальсификата.

Теперь Минприроды получило необходимое законодательное основание для выдачи соответствующих документов на осуществление трансграничной перевозки непригодных средств защиты растений на утилизацию.

Напомним, в Украине еще со времен бывшего СССР накопилось более 8,5 тыс. тонн непригодных для использования и запрещенных к применению пестицидов.

До 2013 года механизм Базельской конвенции в Украине частично работал и бизнес мог вывозить непригодные отходы за границу для утилизации.

Даже в странах ЕС существует лишь несколько заводов, которые могут утилизировать такой вид опасных отходов, ведь это очень сложная и инвестиционно затратная технология.

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Экономическая правда