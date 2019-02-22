СБУ задержала мошенников, которые продавали фейковые акции Tesla

Прокуратурой Киева совместно с СБУ пресечена деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании "Tesla Motors Inc" завладевали средствами граждан.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствием установлено, что для реализации преступной схемы участниками группы был создан интернет-сайт псевдо представительства компании "Tesla Motors Inc" в Украине, а также зарегистрированные в Киеве предприятия "Тесла Групп Украина" и "Насдак Групп Украина".

"В дальнейшем на сайте tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации "Tesla" и указано, что уже более 4 лет "Тесла Групп Украина" предлагает физлицам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) указанной американской корпорации", - говорится в сообщении.

"В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а деньги присваивали", - сообщает пресс-служба.

Убытки одному из заявителей составляли 120 тысяч долларов.

"21 февраля в Одессе были задержаны двое злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупреждала о возможных рисках для инвесторов при покупке ценных бумаг компании Tesla Inc у указанных компаний.

Экономическая правда