ГБР раскрыло преступную схему ввоза элитных авто

Государственное бюро расследований разоблачило схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей через Львовскую таможню.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи бюро выяснили, что автомобили премиум-класса попадали в Украину в режиме временного ввоза или с документами дипломатических представительств иностранных государств.

"То есть не уплачивались обязательные таможенные платежи при ввозе на таможенную территорию Украины", - объясняют в ГБР.

По словам следователей, на автомобили изготавливались поддельные документы о таможенной стоимости и происхождении, а номера узлов и агрегатов переделывались под имеющиеся свидетельства о праве собственности в автомастерских.

После этого, отмечают в бюро, автомобили с поддельными документами и номерами продавались на территории Украины.

"В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля "Мерседес", в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тысяч гривень", - рассказали в пресс-службе.

По ее данным, в настоящее время проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни, а также по месту жительства ее должностных лиц. Устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены в Украину, и общий ущерб, нанесенный государству.

Украинская правда