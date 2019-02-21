Реальная стоимость активов Златобанка оказалась почти в 6 раз меньше балансовой

Реальная стоимость активов АО "Златобанк" не превысила 1,6 миллиарда гривень при балансовой стоимости в 9,5 миллиарда гривень.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

"При балансовой стоимости активов в 9,5 млрд грн их реальная стоимость, по оценке независимых субъектов оценочной деятельности, не превысила 1,6 млрд грн (почти в 6 раз меньше балансовой)", - говорится в сообщении.

При этом общая сумма акцептованных кредиторских требований к АО "Златобанк" составляет 6,8 млрд грн, а сумма гарантированных вкладов, которую Фонд уже выплатил вкладчикам (по состоянию на 01 февраля 2019 года), составляет 826,3 млн грн.

На момент введения временной администрации в АО "Златобанк" числилось более 360 кредитных договоров более чем на 9,13 млрд грн. По большинству из них задолженность на то время уже была просрочена, и по состоянию на 1 января 2019 г. погашено кредитов всего на 137,46 млн грн.

1,4 млрд грн кредитов было выдано банком вообще без залога, а часть тех, что были обеспечены залогом, утратили его путем заключения менеджментом банка ряда соглашений, имеющих признаки фиктивности.

Уполномоченным лицом Фонда было выявлено ничтожных сделок на общую сумму 1,1 млрд грн, 4,3 млн долл США и 306,7 тыс. евро.

В общем из залога или ипотеки банка было выведено ликвидного имущества более чем на 1,6 млрд грн.

Напомним:

Постановлением от 5 февраля 2019 года Большая палата Верховного Суда оставила без изменений постановление Окружного админсуда Киева от 14 июля 2017 года и Киевского апелляционного админсуда от 25 октября 2017 года, в которых признано противоправным и отменено постановление правления НБУ №105 от 13 февраля 2015 года "Об отнесения ПАО "Златобанк" к категории неплатежеспособных".

Кроме того, Большая палата Верховного Суда признала противоправными и отменил решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, о введении временной администрации и сопутствующие решения.

Также суд обязал НБУ предоставить Златобанку срок для проведения действий по финансовому оздоровлению после проведения мероприятий по его ликвидации.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что бывшие акционеры Златобанка могут воспользоваться этим судебным решением и вывести финучреждение за пределы правового поля.

"Златобанк" был основан в 2008 году. По состоянию на 1 июля 2014 общие активы банка составили 7,909 млрд грн, по их величине банк занимал 27 место среди 173 банков Украины.

По данным сайта "Наші гроші", конечным владельцем Златобанка был украинский бизнесмен Леонид Юрушев (основатель ликвидированного в 2014 году банка "Форум"), бизнес-партнерами которого являются Ринат Ахметов и бывший министр обороны Павел Лебедев.

Ранее Фонд гарантирования назвал Топ-5 схем вывода денег из банков.

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