Украинским IT–специалистам оплатят 5 дней в Эстонии для поиска работы

Эстонское правительство запускает программу поиска IT-талантов со всего мира Work in Estonia.

Об этом сообщает ain.ua.

Тем, кто пройдет отбор, оплатят проезд и проживание в Эстонии на время прохождения интервью в ведущих IT-компаниях страны.

Это уже вторая такая программа – впервые ее провели в 2018 году. Тогда в Work in Estonia отобрали 5500 специалистов со всего мира. 23 из них отправились в пятидневный технологический тур по Эстонии с посещением крупнейших эстонских IT-компаний. По итогам собеседований в этих компаниях, 8 человек остались работать в Эстонии.

В этом году таланты ищут уже 14 эстонских компаний: Taxify, TransferWise, Malwarebytes, "Swedbank Эстония", Pipedrive, Monese, Veriff, Starship Technologies, Thorgate Digital, Finestmedia, Icefire, Alien Gain (petPawal), Genius Sports и Mooncascade.

На 1,3 млн жителей Эстонии в стране приходится 4 компании, преодолевших рубеж стоимости в 1 млрд долларов долларов: Skype, Playtech, TransferWise и Taxify.

"Несмотря на размеры страны, Эстония имеет сверхразвитые цифровые технологии. IТ-сообщество страны развито настолько, что здесь можно пить кофе с руководителями IТ-гигантов, придумывать идеи для проектов, а затем вместе браться за их разработку", – комментирует руководительница проекта Career Hunt Каиса-Триин Косенкраниус.

Чтобы поучаствовать в программе, необходимо подать заявку до 21 марта 2019 года.

Напоминаем:

Украинцы открыли 287 компаний в Эстонии в 2018 году — и остались лидерами по этому показателю среди иностранцев.